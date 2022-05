Rio Ave-Chaves com lotação esgotada

JN/Agências Hoje às 00:10 Facebook

O Rio Ave vai ter lotação esgotada no domingo para a receção ao Chaves, no jogo decisivo que decide a subida direta à Liga Portugal.

"O jogo grande da última jornada já tem lotação esgotada. Foram entregues, esta manhã, os últimos ingressos para associados rioavistas, pelo que a bancada estará repleta no domingo", fez saber o emblema vila-condense através do site oficial.

A capacidade máxima do recinto do clube da foz do Ave está, desde a época passada, após a demolição da bancada nascente, reduzida a cinco mil lugares, que em menos de três dias foram absorvidos pelos adeptos da casa.

O Rio Ave, que na temporada anterior tinha descido ao segundo escalão depois de 13 anos consecutivos na Liga, lançou uma campanha para este desafio, entregando a todos os sócios um bilhete gratuito e ainda a possibilidade de levarem um acompanhante, igualmente sem custos.

"O apoio dos nossos adeptos em torno da equipa será mais um fator importante para que a equipa lute com todas as forças pelo grande objetivo da época", apontou o clube vila-condense no mesmo comunicado.

Para os apoiantes do Desportivo do Chaves, o Rio Ave vai disponibilizar um pouco mais de 200 ingressos, correspondentes a 5% da lotação do estádio, tal como está previsto nos regulamentos das competições profissionais.

Ainda assim, o número de bilhetes disponibilizados pelo Rio Ave não agradou ao clube transmontano, que alegou que os vila-condense tinham inicialmente alocado 687 lugares para os adeptos do Chaves, mas que depois recuaram e só disponibilizaram os relativos aos 5% regulamentares, falando em comportamento "antirregulamentar" e ameaçando com "participação disciplinar".

O jogo entre o Rio Ave, líder do campeonato, com 67 pontos, e o Desportivo de Chaves, terceiro classificado com 64, está agendado para as 11 horas deste domingo.

Para poderem festejar a subida direta de divisão, os vila-condenses têm de pontuar neste desafio, ou, em caso de derrota, esperar que o Casa Pia, outro dos candidatos à promoção, não vença na deslocação ao terreno do Leixões.

Já o Chaves sobe automaticamente de divisão se vencer este jogo com o Rio Ave, e, em caso de empate, precisa que o Casa Pia não vença em Matosinhos.