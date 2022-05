Rio Ave, Chaves e Casa Pia decidem subida à Liga na última jornada

JN Hoje às 17:19 Facebook

Empate dos flavienses com o Estrela da Amadora, este domingo, deixa tudo em aberto na Liga 2 quanto à luta pela promoção direta.

A última jornada da Liga 2 vai ter emoções fortes na luta pela subida ao principal escalão do futebol português, com os dois lugares que valem a promoção direta ainda em aberto, depois de o Chaves ter empatado na receção ao Estrela da Amadora (2-2), que garantiu a permanência, com a particularidade de os três aspirantes dependerem apenas deles próprios para celebrar.

O empate deste domingo deixa os flavienses no terceiro lugar, mas ainda com possibilidades de assegurarem a subida direta, já que na última jornada a equipa de Vítor Campelos defronta o líder Rio Ave, que tem três pontos à maior, mas desvantagem no confronto direto. Ainda assim, o empate até pode ser suficiente para as duas equipas festejarem a subida, embora neste caso o Chaves fique dependente do resultado do Casa Pia, a outra equipa com aspirações nesta luta.

Na última jornada, o Casa Pia, que também perde para os flavienses no confronto direto, defronta o Leixões, em Matosinhos, e sabe que uma vitória significa acabar num dos dois primeiros lugares. À equipa de Pina Manique também pode chegar o empate, só que neste caso é preciso que o Chaves não ganhe em Vila do Conde.

Por outro lado, Rio Ave e Casa Pia podem assegurar a promoção mesmo com uma derrota na última jornada. Para isto acontecer, os vila-condenses, orientados por Luís Freire, precisam que o Casa Pia não derrote o Leixões, enquanto os casapianos necessitam que o Chaves não pontue em Vila do Conde.