Rio Ave com duas surpresas em dia muito morno

O mercado de transferências esteve algo parado este sábado, em Portugal, salvando-se as duas novidades que o Rio Ave apresentou aos sócios. A nível internacional, o recém-promovido Leeds United esteve em destaque com dois reforços.

Rio Ave: Os vila-condenses guardaram para a apresentação oficial da equipa o anuncio de dois reforços: os defesas Ivo Pinto e Nando Pijnaker. Ivo Pinto, lateral direito de 30 anos, chega a Vila do Conde por empréstimo de uma temporada do Dínamo de Zagreb, que também o tinha cedido na época anterior ao Famalicão. Já Nando Pijnaker é um defesa central neozelandês, de 21 anos, que jogava nos suíços do Grasshoppers, e assinou agora um vínculo válido por quatro temporadas com a formação da foz do Ave.

Belenenses SAD: André Santos deixa os azuis para assinar contrato com os suíços do Grasshoppers, do segundo escalão, válido por duas temporadas. O jogador terá como treinador o também português José Carlos Pereira.

Manchester United: O guarda-redes Joel Pereira voltou a ser emprestado pelos "red devils" e vai jogar a época de 2020/21 no Huddersfield, do Championship. "O Huddersfied Town assinou com o guarda-redes Joel Castro Pereira, por empréstimo para a época 2020/21 (...). O guarda-redes, de 24 anos, completou os exames médicos em Canalside e irá juntar-se agora ao plantel de Carlos Coberán", indica o clube. Joel Pereira chegou ao Manchester United proveniente dos suíços do Neuchâtel Xamax em 2012/13, nos escalões de formação, e foi emprestado, em 2016/17 ao Belenenses SAD, e 2018/19 ao Vitória de Setúbal.

Leeds United: O internacional espanhol Rodrigo e o defesa alemão Robin Koch foram oficializados, este sábado, como jogadores do clube inglês, que subiu este ano à Liga Inglesa, após 16 anos de ausência. Rodrigo, 29 anos, transfere-se do Valência, naquele que é uma transferência com valores recorde para o Leeds, enquanto Koch, de 24 anos, era jogador do Friburgo.