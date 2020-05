Rio Ave "confiante" que o estádio reúne condições para receber jogos da Liga

JN/Agências Hoje às 20:19 Facebook

O Rio Ave considera que o estádio "reúne condições de segurança necessárias" para acolher os jogos da Liga que faltam disputar.

A convicção dos responsáveis da formação da foz do Ave ficou reforçada depois de uma vistoria feita esta tarde ao recinto, promovida por técnicas de uma empresa de higiene e segurança, que, acompanhadas por elementos da Liga, avaliaram se as condições do estádio se enquadram nas normas definidas pela Direção-Geral da Saúde no plano de desconfinamento face à pandemia de covid-19.

"O Rio Ave está otimista e confiante que o seu estádio reúne as condições de segurança necessárias para receber os jogos que faltam da Liga esta temporada. A nível estrutural conseguimos cumprir os requisitos que foram divulgados e temos capacidade para promover alterações que os possam reforçar", revelou a mesma fonte.

O clube vila-condense garante que no estádio podem ser assegurados os requisitos de segurança e distanciamento nos balneários e nos circuitos e áreas de circulação dos intervenientes do jogo, e na correta sinalização dos espaços.

O Rio Ave vai aguardar que as entidades competentes avaliem o relatório da vistoria feita hoje pelas técnicas, com "a forte convicção que o estádio pode ser aprovado".

Em caso de um parecer negativo, o emblema vila-condense está já a estudar alternativas, surgindo o estádio do Dragão, no Porto, como uma possibilidade para receber os jogos da equipa, na condição de visitada, frente a Paços de Ferreira, Benfica, Sp. Braga, Portimonense e Santa Clara.