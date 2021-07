Rio Ave contrata os dois primeiros reforços

JN/Agências Hoje às 23:36 Facebook

O Rio Ave anunciou esta quinta-feira as contratações do médio Vítor Gomes (Omonia, do Chipre) e do avançado Joca (Leixões), como primeiros reforços para a temporada 2021/22.

Os dois jogadores regressam a um clube que já representaram, sendo mais significativo para Vítor Gomes, de 33 anos, que é natural de Vila do Conde e fez toda a formação no clube, e jogou oito temporadas na equipa principal.

O experiente centrocampista, que assinou agora por duas temporadas com o Rio Ave, passou os últimos dois anos no principal escalão do Chipre, onde se sagrou bicampeão pelo Omonia, mas conta no currículo com passagens pelo Desportivo das Aves, Belenenses, Moreirense, Videoton (Hungria) e Balikesirspor (Turquia).

Já o avançado Joca, de 25 anos, que na última temporada alinhou no Leixões, também do segundo escalão, onde participou em 27 jogos e fez cinco golos, também regressa ao clube vila-condense, que representou entre 2018 e 2020.

Antes, o atacante tinha passado pelo S. C. Braga, onde completou o trajeto de formação iniciado no Sporting, e mais tarde com uma passagem pelo Tondela.

Joca junta-se no imediato aos trabalhos da equipa vila-condense, que será orientada pelo técnico Luís Freire, enquanto Vítor Gomes só vai integrar o grupo a partir de segunda-feira, devido a questões burocráticas.