Rio Ave critica recusa do Sp. Covilhã de adiar jogo

A contas com um surto de covid-19, o Rio Ave lamentou, esta terça-feira, em comunicado, a recusa do Sp. Covilhã de adiar o encontro da Liga Portugal 2 entre as duas equipas, da 16.º jornada, agendado para a próxima sexta-feira.

"No momento presente o Rio Ave FC apresenta um quadro de infeção em uma dezena de atletas, bem como praticamente toda a equipa técnica, incluindo o treinador Luís Freire, e alguns outros elementos do staff. (...) Por si só os números são reveladores da situação débil e da dificuldade de gestão diária de um grupo de trabalho para a competição. Nesse sentido e apelando ao fair-play e à compreensão de um momento que pode ser transversal a todos os clubes, o Rio Ave FC, consciente que no artigo 46.º - A do Regulamento das Competições organizadas pela Liga Portugal "obriga" os clubes a jogarem desde que tenham 13 jogadores disponíveis (incluindo um guarda-redes), fez uma exposição à Liga, com conhecimento do Sporting da Covilhã, no dia 27 de Dezembro, dando conta do momento atual, apelando a uma reflexão e pedindo que fosse considerado o adiamento do jogo com o Sporting da Covilhã. Em resposta à nossa solicitação, o Sporting da Covilhã não aceitou o adiamento do jogo", avança o clube vila-condense no documento publicado no site oficial.

Os vila-condenses lamenta esta posição dos serranos, que justificaram a recusa no facto de na época passada lher ter sido negado o adiamente de um jogo quando passavam por um momento semelhante. "Recordamos que na época passada, fomos vítimas da mesma situação e fomos a jogo apenas com 13 jogadores disponíveis", terá alegado o Sp. Covilhã.

"Deixa-nos perplexos que a justificação seja uma afirmação de retribuição de um pretenso gesto negativo no passado para servir de exemplo futuro, referindo-se a um jogo da época passada com o Estoril", aponta o Rio Ave, e vai mais longe: "Curiosamente, questionado o Estoril sobre este jogo, foi-nos transmitido que o Sporting da Covilhã nunca pediu o adiamento do mesmo".

O clube de Vila do Conde realça que esta jornada o encontro entre o Leixões e o Mafra foi adiado devido a um surto de covid-19 da equipa da região de Lisboa. "É do conhecimento público que esta jornada viu o jogo Leixões-Mafra ser adiado devido a um surto Covid no conjunto de Mafra (com um menor número de casos relativamente à nossa situação), tendo existido um total e exemplar entendimento e fair-play dos dois clubes que demonstraram compreensão pela situação", enaltece no comunicado.

Os vila-condeses deixam críticas à postura do adversário: "Entendemos que esta postura do Sporting da Covilhã revela uma total ausência de fair-play e de consideração desportiva, para não falar de muitos anos de relações cordiais entre clubes. Não sabemos se o Sporting da Covilhã tem um calendário demasiado preenchido (!?), o Rio Ave FC tem em Janeiro o Campeonato e Taça de Portugal. Ou se considera o Sporting da Covilhã ser esta uma oportunidade imperdível de enfrentar um adversário mais débil na competição".

"Cumprindo o regulamento, o Rio Ave FC irá a jogo com os jogadores disponíveis porque acredita e tem uma confiança inabalável em cada um dos nossos atletas e funcionários. Acima de tudo, continuamos a acreditar no fair-play, no desportivismo e na postura positiva e responsável no trabalho diário e no bem comum, mesmo que, de quando em vez, se observe o chavão popular: 'o fair-play é uma treta'", finaliza o comunicado.