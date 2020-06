Rio Ave derrota Braga e sobe ao quinto lugar

JN/Agências Hoje às 00:12 Facebook

Twitter

Partilhar

O Rio Ave ascendeu esta terça-feira ao quinto lugar da Liga após vencer, em Vila do Conde, o Sp. Braga por 4-3, com um golo de penálti nos descontos, em jogo da 29.ª jornada, e ao beneficiar da derrota do Famalicão frente ao Portimonense.

Os minhotos inauguraram o marcador aos 21 minutos, por Paulinho, com Ricardo Horta a aumentar a vantagem aos 27, mas os vila-condenses reagiram e deram a volta ao marcador ainda antes da pausa, com golos de Mehdi Taremi (34), Nuno Santos (35) e Gelson Dala (41).

Aos 81 minutos, Paulinho bisou e igualou, mas Taremi, aos 90+6, de grande penalidade a castigar corte de Rolando com o braço na área, garantiu o triunfo do Rio Ave.

Com esta vitória, a equipa comandada por Carvos Carvalhal ascende à quinta posição, com 47 pontos, ultrapassando o Famalicão, enquanto o Sp. Braga continua em quarto, com 50 pontos, a dois do Sporting, que pode aumentar a vantagem na luta pelo terceiro lugar.