Empate a zero entre o Rio Ave e o Boavista, no jogo deste domingo, em Vila do Conde, referente à nona jornada do campeonato. Com este resultado, os vilacondenses subiram ao oitavo posto, com 11 pontos, enquanto os portuenses passaram para a 14.ª posição, com oito.

Os dados oficiais da partida mostram seis remates para cada lado, mas a equipa de Mário Silva teve muito mais bola (68%) do que a de Vasco Seabra (32%). Ainda no que diz respeito à estatística, o Rio Ave goleou nos pontapés de canto (7-0), sendo que nas faltas tudo foi mais repartido (14-15).

Veja o resumo do jogo: