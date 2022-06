Rio Ave e Sporting com acordo por Pedro Mendes

Avançado de 22 anos, que na época passada esteve em Vila do Conde por empréstimo dos leões, deve continuar no Arcos, agora a título definitivo.

Pedro Mendes, avançado que ainda tem mais um ano de contrato com Sporting, deve deixar Alvalade e rumar em definitivo para o Rio Ave, onde já alinhou na época passada por empréstimo, apontando 10 golos em 43 jogos.

"Já há um acordo entre clubes e o jogador tem vontade de continuar. Estamos nos acertos finais e acredito que brevemente vai assinar", disse António Silva Campos, presidente dos vila-condenses, nesta segunda-feira, dia de arranque da equipa para nova temporada.

O Rio Ave apresentou-se ainda sem reforços, mas o dirigente garante que nas próximas semanas haverá novidades. "O mercado ainda está confuso. Há pouco movimentos e os jogadores estão à espera de boas propostas. É difícil negociar. Vamos aguardar para conseguir o que pretendemos", disse o presidente.

Sobre as expectativas para a nova temporada, António Silva Campos estabeleceu o patamar numa prestação "tranquila" para evitar "inesperada descida de divisão" em 2021.

"Este será um ano de transição em que temos de nos reorganizar. Vamos manter um grupo forte e as expectativas são de fazer um campeonato tranquilo, com um futebol positivo. Se assim for a classificação vai aparecer naturalmente", rematou o dirigente.

A mesma ideia foi transmitida pelo técnico Luís Freire, que depois de conduzir a equipa à Liga, renovou por mais duas temporadas.

PUB

"O campeonato é o nosso principal objetivo, mas também queremos deixar uma boa imagem nas Taças como tem sido tradição neste clube. O planeamento será feito para que a equipa se apresente bem em todos os momentos. Temos a missão de fazer uma época tranquila", disse o treinador.

Luís Freire deu prioridade em "manter os alicerces da equipa que foi campeã da Liga 2", mas garantiu ter reforços debaixo de olho.

"Desde que acabou a época passada que estamos a trabalhar para identificar jogadores que possam acrescentar qualidade e capacidade. Vários já estão sinalizados, mas sabemos que o mercado será longo. O importante é estarmos prontos e organizados quando a competição começar", disse Luís Freire.

No lote de jogadores que hoje cumpriu o primeiro treino, destaque para presença do médio João Graça, que renovou contrato por mais duas temporadas.

O primeiro ensaio da pré-temporada do Rio Ave acontece já a 2 de julho, num jogo-treino com uma seleção de jogadores do campeonato de futebol popular de Vila d do Conde, seguindo-se embates com Sporting de Braga B (9 julho), Tondela (9 julho), Paços de Ferreira (16 julho), Feirense (16 julho), Santa Clara (23 julho) e com o Académico de Viseu (30 de julho), que será o jogo de apresentação.