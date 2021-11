Rio Ave elimina Olhanense com reviravolta assinada por Aziz

JN/Agências Hoje às 20:56 Facebook

O Rio Ave, da II Liga, garantiu, este sábado, a passagem aos oitavos de final da Taça de Portugal, depois de vencer o Olhanense, do Campeonato Portugal, por 2-1, com uma reviravolta no marcador operada por Aziz.

Depois de Nuno Matos, de grande penalidade, ter dado uma vantagem madrugadora aos algarvios, inaugurando o marcador aos 10 minutos, o avançado ganês dos vila-condenses mudou o rumo do jogo, já na segunda parte, assinando um 'bis' com os golos aos 58 e 68 minutos.

Apesar do final feliz, os nortenhos não se livraram de um susto inicial, com a entrada destemida da equipa de Olhão, que cedo beneficiou de uma grande penalidade, por um desvio com mão do central dos vila-condenses Santos, que Nuno Matos, na cobrança do castigo, não desperdiçou.

Em desvantagem logo aos 10 minutos, o Rio Ave teve de se adiantar no terreno, mas, mesmo tendo mais posse de bola e uma maior postura ofensiva, sentiu muitas dificuldades na definição final, perante um adversário muito consistente.

Santos, à passagem dos 20 minutos, ainda tentou redimir-se da falta do penálti cometido e, na cobrança de um livre, obrigou o guarda-redes do Olhanense, Miguel Carvalho, a uma das defesas da tarde.

Os algarvios, muito sólidos e com ambição, não se intimidavam com o maior balanço do adversário, e só por uma vez se desequilibraram, no primeiro tempo, não conseguindo travar um contra-ataque desenhado por Gabrielzinho, que Zé Manuel não teve arte para finalizar, mantendo a vantagem forasteira ao intervalo.

Após o descanso, o técnico do Rio Ave, Luís Freire, arriscou, lançando Pedro Mendes, mais um avançado para o jogo, aumentando o volume ofensivo da equipa.

Os efeitos práticos de mexida surgiram aos 58 minutos, quando Aziz, servido por Santos, e aproveitando uma má abordagem da defesa dos algarvios, resgatou o empate, num remate astuto.

O avançado ganês do Rio Ave precisou de apenas mais 10 minutos para se tornar a figura do jogo, protagonizando a reviravolta no marcador, aos 68, num desvio de cabeça a um canto cobrado por Guga.

O 'bis' de Aziz acabou por quebrar a resiliência do Olhanense, que, mesmo reforçando a frente, foi perdendo fulgor tanto a defender como a explorar o contra-ataque, permitindo que o Rio Ave fosse controlando o 2-1 até ao final.

Ficha de jogo:

Jogo no Estádio do Rio Ave FC, em Vila do Conde

Rio Ave -- Olhanense, 2-1

Ao intervalo: 0-1

Marcadores:

0-1, Nuno Matos, 10 minutos (grande penalidade); 1-1, Aziz, 58; 2-1, Aziz, 68

Equipas:

Rio Ave: Leo Jardim, Sylla (Ângelo, 88), Santos, Pantalon, Sávio (Pedro Amaral, 67), Vítor Gomes, Guga, João Graça (Pedro Mendes, 46), Zé Manuel (Anderson, 78), Aziz e Gabrielzinho (Joca, 67).

(Suplentes: Magrão, Ângelo, Joca, Pedro Mendes, Pedro Amaral, Zimbabwe e Anderson)

Treinador: Luís Freire

Olhanense: Miguel Carvalho, Carlitos, Tiago Sousa, Cavadas, Magrini (João da Silva, 72), Semedo, Nóbrega (Jair, 72), Xavi, Edson Pires (Djoulou, 82), Cláudio Maior (Walker, 72) e Ricardo Matos

(Suplentes: Lucas, João da Silva, Jair, Diarra, Pedro Paz, Walker e Djoulou)

Treinador: Carlo Perrone

Árbitro: Hélder Malheiro (AF Lisboa)

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Xavi (29), Santos (52) e João da Silva (84)

Assistência: cerca 1.000 espetadores