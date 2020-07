JN Hoje às 21:25 Facebook

Marítimo e Rio Ave empataram (0-0), esta segunda-feira, em jogo que abriu a 32.ª jornada da Liga. Os vilacondenses, que ocupam o quinto lugar, o último de acesso à Europa, podem ser ultrapassados pelo Famalicão, que joga esta segunda-feira.

Se não existiram golos muito se deveu à inspiração de Amir Abedzadeh e Pawel Kieszek, que se mostraram intransponíveis entre os postes.

Com esta igualdade, o Rio Ave mantém-se no quinto lugar, com 51 pontos, à condição, uma vez que o Famalicão, que segue imediatamente a seguir, com 49 pontos, visita, ainda esta segunda-feira, o Vitória de Setúbal.

Já o Marítimo, tem a permanência matematicamente garantida e ocupa a décima posição, com os mesmos pontos que Santa Clara e Boavista.



