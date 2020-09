Rio Ave estabelece parceria com a Associação Portuguesa de Paramiloidose

JN/Agências Ontem às 22:57 Facebook

O Rio Ave anunciou esta terça-feira uma parceria solidária com a Associação Portuguesa de Paramiloidose, em que divulgará a imagem e o trabalho da instituição nas camisolas de jogo durante a presente temporada.

A iniciativa, que faz parte do projeto Rio Ave Social, entra em vigor já no jogo desta quinta-feira, para a Liga Europa, frente aos bósnios do FK Borac, em que o logótipo da associação, que apoia a nível nacional portadores desta doença, vai surgir na parte de trás das camisolas do clube.

Depois de na temporada passada ter promovido o trabalho da associação Abraço, os responsáveis do Rio Ave decidiram, desta vez, enaltecer o trabalho de uma instituição com sede em Vila do Conde.

"Sendo uma associação sediada na cidade, e que já há muitos anos vínhamos a acarinhar, foi uma ligação natural. Queremos ajudar a divulgar o seu trabalho meritório no combate a esta doença e também as iniciativas que promovem", disse o presidente do Rio Ave, António Silva Campos.

Já Carlos Figueiras, líder da Associação Portuguesa de Paramiloidose, que chegou a jogar nas camadas jovens do Rio Ave, reconheceu a importância do mediatismo do Rio Ave para promover a instituição, considerando que o clube "é um orgulho e uma inspiração" para todos que integram a associação.

A divulgação desse trabalho da instituição será feito já quinta-feira, a nível internacional, nas camisolas que os atletas vila-condenses vão envergar no duelo com os bósnios do FK Borac, da segunda eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga Europa, agendado para as 19 horas, e que terá arbitragem do belga Jonathan Lardot.