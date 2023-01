Rio Ave "estranha" postura de clube egípcio e reviravolta para João Félix no Atlético

JN Hoje às 22:07 Facebook

Num dia calmo de mercado, o Famalicão oficializou mais um reforço e os espanhóis garantiram que Roberto Martínez está prestes a assumir o comando técnico da seleção nacional.

FPF: Roberto Martínez é aguardado em Lisboa esta segunda-feira para assinar contrato com a Federação Portuguesa de Futebol e assumir o comando técnico da seleção nacional. A rádio espanhola "Cadena SER" avança, este domingo, que já há acordo entre as partes e que o treinador espanhol vai assinar um contrato válido até 2026. A mesma fonte garante, ainda, que Martínez recebeu um convite para regressar ao Everton, clube que orientou entre 2013 e 2016, mas que recusou, dando preferência à seleção das quinas.

Rio Ave: ​​​​​​​O presidente ​​​​​António Silva Campos confirmou que o avançado Aziz vai regressar a Vila do Conde, depois de gorada a transferência para o Al Ahly, "estranhando" a postura do clube egípcio. O jogador ganês esteve esta semana no Cairo, capital do Egito, para ultimar a mudança, num negócio que iria render ao Rio Ave 2,5 milhões de euros, mas o mesmo não se efetivou por Aziz ter, alegadamente, reprovado nos exames médicos feitos pelo Al Ahly, segundo comunicou o clube africano. "Surpreendentemente fomos, depois, confrontados com um pedido de empréstimo a custo zero, não querendo o Al Ahly assumir o que estava acordado entre as partes. Não havendo acordo de empréstimo, o Al Ahly argumentou, depois, questões relacionadas com exames médicos", disse António Silva Campos à Lusa. O presidente do Rio Ave disse "estranhar que os exames médicos sejam um argumento" para a transferência não se concretizar, lembrando que o jogador, nos últimos dois anos e meio "fez 88 jogos oficiais, jogando mais de seis mil minutos e marcando 38 golos". Aziz, de 24 anos, está no Rio Ave desde 2021, primeiro por empréstimo do Vitória de Guimarães e depois a título definitivo, tendo esta época já cumprido 15 jogos e apontado oito golos.

Famalicão: O avançado Alex Dobre é reforço para a segunda metade da temporada. O romeno, de 24 anos, chega cedido pelos franceses do Dijon e ficará até ao final da época. Depois do percurso de formação no país natal, o extremo emigrou em 2016 para Inglaterra, onde representou Bournemouth, Bury, Rochdale, Yoevil Town e Wigan Athletic. Em 2020, Alex Dobre assinou pelo Dijon, clube pelo qual teve a oportunidade de disputar a Ligue 1. O avançado tem ainda internacionalizações pelas seleções jovens da Roménia, tendo representado o país nos Jogos Olímpicos Tóquio2020. "Estou muito feliz por ter assinado pelo Famalicão. Sei que é uma equipa com jogadores com muita qualidade e estou ansioso por mostrar as minhas qualidades", disse ao site do clube. O jogador identificou-se como "técnico e rápido" e admitiu que gosta de "fazer golos e assistências".

Atlético de Madrid: Após o CEO do clube espanhol ter aberto a porta de saída do clube ao avançado português, o presidente dos "colchoneros" garantiu que conta com a permanência do atleta. "Na vida não há impossíveis, mas o normal é que João Félix fique connosco", afirmou Enrique Cerezo em declarações à rádio Marca.

Real Madrid: Segundo o jornal "AS", os "blancos" vão tentar contratar Alphonso Davies no verão de 2024, época em que o jogador entra no último ano de contrato com o Bayern Munique, numa altura em que Mendy não tem convencido nos últimos jogos e até ficou mal visto na derrota em casa do Villarreal, no sábado. Davies, de 22 anos, representou o Canadá no Mundial 2022 e, na presente temporada, soma um golo e quatro assistências em 19 partidas disputadas pelo Bayern.