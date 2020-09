Rio Ave garante play-off na Liga Europa nos penáltis

JN Hoje às 20:50 Facebook

O Rio Ave está nos play-offs da Liga Europa, depois de ter vencido, fora, os turcos do Besiktas, por 4-2 nas grandes penalidades, depois do empate a uma bola no final do tempo regulamentar e prolongamento.

Os turcos adiantaram-se no marcador por Guven Yalcın, de cabeça, aos 15 minutos, uma vantagem que conseguiram segurar até bem perto do final.

A equipa comandada por Mário Silva nunca baixou os braços, teve maior caudal ofensivo, foi à procura do golo, levou duas bolas aos ferros e a cinco minutos dos 90 chegou ao tão desejado empate.

Num cabeceamento certeiro, o avançado Bruno Moreira respondeu da melhor forma a um cruzamento de Carlos Mané, da direita com o pé esquerdo. Estava feito o 1-1.

Já nos descontos Kieszek evitou o segundo golo do Besiktas, levando a decisão para o prolongamento.

No tempo extra, as duas equipas tiveram oportunidades para marcar, com destaque para Carlos Mané, que nos últimos instantes viu o guarda-redes turco Utku Yuvakuran negar-lhe o golo e levar a decisão para a lotaria dos penáltis.

Nas grandes penalidades Mensah e Gokhan Tore marcaram para o Besiktas, enquanto Welinton atirou para a bancada e Larin viu Kieszek defender.

Já pelo Rio Ave, Bruno Moreira, Santos, Jambor e Reis converteram todos os castigos máximos e colocaram a equipa no play-off da Liga Europa.

O último obstáculo até à fase de grupos será o AC Milan, que bateu os noruegueses do Bodo Glimt, por 3-2. A partida está marcada para 1 de outubro, em Vila do Conde.