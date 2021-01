Rio Ave garante reforço na Bolívia

José Pedro Gomes Hoje às 14:59 Facebook

Anderson, extremo esquerdo de 24 anos, que jogava no Bolívar, da liga principal da Bolívia, assinou contrato com os vila-condenses até 2025.

O luso-angolano Anderson é o segundo reforço dos vila-condenses assegurados neste mercado de transferências de inverno, depois do médio Giga (ex-Famalicão).

O extremo esquerdo, que estava há duas épocas no futebol boliviano, conta ainda no seu currículo pelos espanhóis do Verín, Ourense, Rápido Bouzas e Fuenlabrada, pelos franceses do Sochaux e pelos croatas do NK Rudes.

Em Portugal, Anderson fez a sua formação no Real e no Lourel, mas tem também uma passagem pelo Varzim, onde alinhou na equipa B.

O jogador, que assinou até 2025 com o Rio Ave, fará a sua estreia no principal escalão do futebol nacional.