Rio Ave leva a FIFA aos tribunais: "Profundamente injustiçados"

O clube vilacondense reagiu esta quarta-feira à decisão que o impede de contratar jogadores devido à contratação de Fabrice Olinga.

O Rio Ave considera-se "profundamente lesado e injustiçado" pela decisão da FIFA, que impede o clube de contratar novos jogadores por supostas irregularidades na contratação de Fabrice Olinga, em dezembro de 2021.

Na origem do problema está a queixa apresentada pelo Raja Club (Marrocos), que diz ter um pré-acordo assinado com o jogador em questão, que estava sem clube depois de ter rescindido contrato com o Mouscron (Bélgica). A FIFA deu razão ao clube marroquino, mas o Rio Ave anunciou que recorreu desta decisão "às instâncias competentes", defendendo que ter "plena convicção de que em momento algum prevaricou ou adulterou os regulamentos".