O Benfica venceu (3-2), esta terça-feira, o Rio AVe no Estádio da Luz e carimbou a passagem às meias-finais da Taça de Portugal. Lucas Piazón, de livre, inaugurou o marcador. Cervi empatou mas os vila-condenses voltaram a estar na frente do marcador graças a Taremi. Já na segunda parte, Seferovic, com dois golos, foi decisivo e deu a vitória aos encarnados.

Veja os golos e os casos do encontro: