Pedro Cunha assume comando técnico do Rio Ave

Clube de Vila do Conde confirma a notícia avançada pelo JN e oficializa saída de Mário Silva

O emblema vila-condense confirmou esta quarta-feira a rescisão de contrato com o treinador Mário Silva, e divulgou que Pedro Cunha, técnico que orientava a equipa B do clube, vai assumir, interinamente, o comando do plantel principal.

Pedro Cunha, de 54 anos, desempenha funções do clube desde 2011, orientado várias equipas dos escalões jovens do Rio Ave e tendo, inclusive, desempenhado funções de coordenador da formação.

Atualmente, o treinador comandava a equipa B do Rio Ave, que milita na Série B do Campeonato Portugal, liderando a competição com 19 pontos conquistados em 8 jornadas.

O JN sabe que Pedro Cunha vai orientar a formação vila-condense na partida da Liga, este domingo, frente ao Paços de Ferreira.

Sobre a saída de Mário Silva, que não resistiu à série de maus resultados, com cinco jogos consecutivos sem vencer no campeonato, e um dos piores ataques da competição (seis golos em 11 jornadas), o Rio Ave enalteceu "a postura profissional e qualidades humanas" o técnico e agradeceu "a forma séria, honesta e exemplar, como encerrou este ciclo".

Depois de Tiago Mendes (V. Guimarães), Rui Almeida (Gil Vicente), Ricardo Soares (Moreirense), Lito Vidigal (Marítimo) e Vasco Seabra (Boavista), a saída de Mário Silva é sexta chicotada na Liga.