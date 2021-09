Rio Ave prolonga estado de graça frente ao Estrela da Amadora

Bernardo Monteiro Ontem às 22:22 Facebook

A equipa orientada por Luís Freire continua a senda imbatível, desta vez às custas do Estrela da Amadora (5-2), na quinta jornada da Liga 2. Gabrielzinho foi o melhor em campo ao marcar dois golos, numa altura em que os amadorenses esboçavam uma reação ao resultado desfavorável.

Cinco jogos, quatro vitórias e um empate. É este o espólio do Rio Ave, que tem protagonizado um belíssimo arranque de campeonato, e que além de bom futebol tem apresentado resultados condizentes.

O jogo até começou melhor para a equipa da casa, que chegou à vantagem por intermédio de Diogo Pinto, logo aos 3 minutos. Pouco depois uma das luzes do estádio foi abaixo e o encontro teve direito a uma paragem que teve o condão de revitalizar os vila-condenses.

Aos 31 minutos Pedro Mendes empatou a contenda (com assistência de Gabrielzinho), e Costinha adiantou os forasteiros no marcador ainda na primeira parte.

O regresso dos balneários não mudou o teor da partida e Hugo Gomes, de cabeça, dilatou a vantagem, quando decorria o minuto 48. O golo acordou o Estrela da Amadora, que ainda chegou a reduzir através de Miguel Rosa, reavivando as esperanças dos adeptos da casa. Indiferente à reação local Gabrielzinho decidiu abrir o livro: no minuto a seguir realizou uma arrancada que só parou na baliza adversária e, alguns minutos depois, bisou tranquilizando os adeptos do Rio Ave e fixando o 5-2 final.

Quase no fim da partida Vítor Gomes foi admoestado com o segundo amarelo e recebeu a respetiva ordem de expulsão, o que o vai tirar da próxima jornada, em Vila do Conde, frente ao Feirense.

Assim a equipa de Luís Freire isola-se no topo da tabela, apresentando-se como um sério candidato a voltar aos principais palcos do futebol português.