Rio Ave regressa às vitórias frente ao Arouca

O Rio Ave venceu, esta sexta-feira, o Arouca por 1-0 e regressou aos triunfos quatro jogos depois.

Quatro jogos depois, o Rio Ave voltou às vitórias na Liga ao bater o Arouca por 1-0, com um golo de Paulo Vítor. Com esta derrota, o conjunto arouquense quebrou uma série de oito partidas sem perder.

O Rio Ave entrou forte na partida e teve várias aproximações à área adversária, mas apenas um remate à baliza. Perto do intervalo, foi concedido uma grande penalidade ao conjunto de Vila do Conde, mas De Arruabarrena voltou a estar em destaque.

PUB

O guarda-redes do Arouca defendeu um penálti pelo terceiro jogo seguido, depois de o ter conseguido frente ao Sporting e Vizela.

Foi preciso esperar até à segunda parte para ver um golo. Sete minutos depois de ter entrado, Paulo Vítor abriu o marcador para o Rio Ave à passagem do minuto 70. Com esta vitória os vila-condenses sobem, à condição, ao 10º lugar da Liga. Já o Arouca, continua isolado no 5º lugar (48 pontos), mas pode ver o Famalicão, que tem menos seis pontos, a aproximar-se.