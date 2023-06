Rio Ave renova com Luís Freire e City de olho em grandes nomes

Os rioavistas renovaram com o técnico Luís Freire por mais dois anos (2025) e o City demonstra-se pro-ativo neste novo capítulo, depois de ter conquistado a Liga dos Campeões.

Rio Ave: Luís Freire vai continuar no comando técnico do emblema de Vila do Conde. Depois do 12º lugar conquistado na época transata, a direção dá um voto de confiança ao treinador de 37 anos e anunciou ter chegado a acordo para estender a ligação até 2025.

Vitória SC: Os conquistadores garantiram a contratação de Telmo Arcanjo do Tondela. O médio assinou um contrato que o vai manter ligado aos vimarenses por quatro anos, depois de uma época, na qual deu nas vistas ao serviço dos beirões na Liga 2, com seis golos e cinco assistências.

Roma: Chris Smalling vai continuar por terras romanas. O internacional inglês, ex-Manchester United renovou com o clube orientado pelo português José Mourinho por mais duas épocas.

Manchester City: Os rumores em torno do novo campeão europeu continuam a chegar. Desta vez fala-se de Josko Gvardiol e até já terão iniciado conversas com o Leipzig, noticia o jornalista Fabrizio Romano. O clube germânico pretende encaixar uma quantia avultada pelo internacional croata, considerado um dos defesas mais promissores da nova geração. No sentido inverso, poderá estar Kyle Walker que se demonstrou descontente pela pouca utilização na última época, sendo que a gota de água terá sido a ausência no onze inicial da final da Champions.