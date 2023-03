Rio Ave resiste com 10 e vence Gil Vicente

JN/Agências Hoje às 17:35, atualizado às 18:13 Facebook

O Rio Ave, reduzido a 10 desde os 58 minutos, resistiu, este domingo, ao assédio final do Gil Vicente e venceu o encontro da 24.ª jornada da Liga, disputado em Vila do Conde.

Os vila-condenses, que regressaram às vitórias depois da derrota na última ronda em Braga, chegaram ao intervalo a vencer 2-0, com golos de Fábio Ronaldo (15 minutos) e Costinha (45+3).

A expulsão de Aminé, aos 58, reacendeu as esperanças dos gilistas, que reduziram pouco depois, com um autogolo de Fábio Ronaldo (61), mas não evitaram regressar às derrotas seis jogos depois do último desaire, tendo ainda visto Fran Navarro falhar uma grande penalidade já nos descontos (90+6).

Com esta vitória, o Rio Ave subiu ao oitavo lugar, com os mesmos 30 pontos do Boavista, nono e que joga ainda hoje em casa do Sporting, enquanto o Gil Vicente é 11.º, com 29.

Veja o resumo do jogo: