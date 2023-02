Rio Ave sobe até ao nono ao vencer na receção ao Desportivo de Chaves

JN/Agências Hoje às 17:43 Facebook

O Rio Ave venceu, (1-0) este domingo, em casa, ao Desportivo de Chaves, por 1-0, em jogo da 22.ª jornada da Liga e subiu provisoriamente ao nono lugar, com os mesmos 27 pontos do Famalicão.

O avançado Fábio Ronaldo, aos 53 minutos, marcou o golo da formação vila-condense, que regressou às vitórias, depois da derrota no terreno do campeão F. C. Porto (1-0), e subiu ao nono lugar, ultrapassando o adversário de hoje, o Vizela, o Portimonense e o Boavista, que nesta jornada ainda vai receber o lanterna-vermelha Paços de Ferreira.

O Desportivo de Chaves somou a segunda derrota seguida, depois do desaire caseiro frente ao Sporting (3-2), e o terceiro jogo consecutivo sem ganhar, 'caindo' para o 12.º lugar, com 26 pontos.

