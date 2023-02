Rio Ave-Sporting: Só mesmo de Chermiti para furar defesa blindada

Jogo talhado para o nulo resolvido a seis minutos do fim por jovem avançado luso-tunisino. Leões somam três pontos e, antes da receção ao F. C. Porto, mantêm os olhos postos no pódio

Vitória difícil do Sporting em Vila do Conde, frente a um Rio Ave que equilibrou os acontecimentos em grande parte do jogo, mas acabou por sair derrotado, graças a um golo apontado a seis minutos do fim por Chermiti, jovem avançado que se vem afirmando na equipa, dada a falta de alternativas de Ruben Amorim e o castigo aplicado a Paulinho.

Num jogo que parecia condenado a terminar como começou, uma boa abertura de Gonçalo Inácio permitiu ao jovem avançado luso-tunisino, mesmo com um remate que nem levou muita força, bater o guarda-redes Jhonatan e assinar o único golo da noite.