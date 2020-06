JN Hoje às 21:21 Facebook

O Rio Ave ganhou esta sexta-feira ao Moreirense, por 1-0, num encontro da 26.ª jornada da Liga disputado em Moreira de Cónegos.

O único golo da partida foi apontado pelo iraniano Mehdi Taremi, na conversão de um penálti, aos 36 minutos, a castigar uma falta de João Aurélio sobre o avançado.

Com este triunfo, o Rio Ave subiu ao sexto lugar, com 41 pontos, enquanto o Moreirense está em nono, com 33 pontos.

Veja o resumo da partida: