Aproveitamento ofensivo na etapa inicial foi crucial para o triunfo no jogo. Quaresma ainda reduziu, mas erro de Bruno Varela deitou tudo a perder

O Vitória naufragou na estratégia do Rio Ave e a derrota, por 3-1, atrasou o conjunto vimaranense na luta pelos lugares europeus. Os vila-condenses somaram o segundo triunfo consecutivo e isolaram-se no nono lugar.

Com uma pressão alta, a equipa de Vila de Conde foi eficaz a defender e letal quando chegou à baliza contrária, aproveitando os espaços nas costas da defesa vimaranense para chegar a uma vantagem confortável no marcador.

Na primeira tentativa, Carlos Mané ganhou em velocidade a Mumin e não vacilou. Minutos mais tarde, Rafael Camacho apareceu isolado e também não tremeu no duelo com o guarda-redes vitoriano.

O descanso não trouxe novidades e, com a ausência de soluções para chegar ao golo, João Henriques refrescou a equipa e arriscou com as entradas de Edwards e Bruno Duarte. Miguel Cardoso respondeu de imediato, mas uma falta de Filipe Augusto sobre André André, dentro da grande área, permitiu aos vitorianos, por breves minutos, reentrar na discussão do resultado. O capitão cedeu a responsabilidade a Ricardo Quaresma e, embora Kieszek tenha travado o remate, o internacional português redimiu-se e recargou com sucesso.

Acreditando que havia tempo para anular a vantagem adversária, a estratégia ruiu três minutos depois, quando um enorme erro de Bruno Varela permitiu ao Rio Ave chegar com tranquilidade a novo golo. O guarda-redes teve tudo para travar o contra-ataque, mas tentou fintar em zona proibida e permitiu a Gelson Dala alcançar um dos golos mais fáceis da carreira. Abalados com o infortúnio, mas determinados em corrigir o pesado resultado, os vitorianos não desistiram de procurar um resultado diferente. A bola esteve sempre mais perto da baliza adversária, mas faltou engenho para chegar a novo golo.

