Rio Ave vence Famalicão e segue em frente na Taça de Portugal

O Rio Ave venceu (2-1), este sábado, o Famalicão num jogo muito equilibrado da quarta eliminatória da Taça de Portugal e avançou para os oitavos de final da prova.

O encontro, entre duas equipas do escalão principal do futebol português, começou equilibrado, com os primeiros minutos a jogarem-se muito no meio campo. No entanto, a equipa da casa foi ganhando ritmo, conseguindo subir no terreno.

Aos nove minutos, aconteceu a primeira oportunidade de golo, precisamente para o Rio Ave, com Diego Lopes a rematar forte à baliza, mas um atento Luiz Júnior a evitar o golo.

No entanto, dois minutos depois, o guardião já nada conseguiu fazer para segurar Gelson Dala, que, após um cruzamento na direita de Carlos Mané, apareceu na área e, de cabeça, inaugurou o marcador.

Seguiram-se, até à meia hora de jogo, uma série de oportunidades para o Rio Ave poder aumentar a vantagem: aos 15 minutos, Francisco Geraldes atirou a bola que acabou por rasar o poste e, aos 31 minutos, Diego Lopes isolou-se, deixando a bola para Gelson Dala que, com a baliza completamente aberta, não conseguiu fazer o pontapé.

Nos minutos finais do primeiro tempo, a partida voltou a equilibrar novamente, com o Famalicão a conseguir reagir e a chegar à baliza de Léo Vieira, ainda que sem sucesso.

Já no segundo tempo, aos 65 minutos, a formação famalicense teve mesmo a oportunidade de chegar à igualdade. Depois de uma saída da baliza de Léo Vieira, a antecipar-se ao avançado, a bola acabou por sobrar para Bruno Jordão que, de fora da área, sem ninguém na baliza, falhou o alvo por muito pouco.

Na resposta, o Rio Ave quase fazia o segundo: Geraldes arrancou do meio campo completamente isolado, mas no frente a frente com Luiz Júnior permitiu a defesa. Na recarga, Gelson Dala rematou à malha lateral.

A equipa da casa voltaria a marcar, aos 74 minutos. Após um cruzamento na esquerda de Pedro Amaral para a cabeçada de Gelson Dala ao poste, Diego Lopes surgiu oportuno e encostou para o segundo.

Nos minutos finais, o Famalicão reduziu com um bom golo de Gil Dias, mas não foi o suficiente para evitar a eliminação da Taça de Portugal.

Ficha de jogo:

Jogo no Estádio do Rio Ave FC, em Vila do Conde

Rio Ave - Famalicão, 2-1

Ao intervalo: 1-0

Marcadores: 1-0, Gelson Dala, 11 minutos; 2-0, Diego Lopes, 74; 2-1, Gil Dias, 79

Equipas:

Rio Ave: Léo Vieira, Filipe Augusto, Borevkovic, Gelson Dala (André Pereira, 90+2), Diego Lopes (Tarantini, 86), Francisco Geraldes (Gabriel Souza, 69), Pelé, Carlos Mané, Pedro Amaral, Ivo Pinto e Aderllan Santos

(Suplentes: Kieszek, Tarantini, Costinha, Jambor, Meshino, Gabriel Souza e André Pereira)

Treinador: Mário Silva

Famalicão: Luiz Júnior, Dani Morer, Babic, Ruben Lameiras (Valenzuela, 85), Gustavo Assunção, Leo Campana, Joaquin Pereyra (Jhonata Robert, 46), João Neto (Iván Jaime, 64), Diogo Queirós, Edwin Herrera (Bruno Jordão, 46) e Gil Dias

(Suplentes: Vaná, Trevisan, Jhonata Robert, Iván Jaime, Valenzuale, Bruno Jordão e Patrick William)

Treinador: João Pedro Sousa

Árbitro: Tiago Martins (AF Lisboa)

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Diego Lopes (28), Edwin Herrera (38), Aderllan Santos (49), João Neto (50), Babic (66), Filipe Augusto (82), Tarantini (87), André Pereira (90+5)

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19