O Rio Ave garantiu, este sábado, a última vaga na Liga Europa em futebol, ao conquistar o quinto lugar da I Liga portuguesa de futebol com um triunfo no reduto do Boavista por 2-0, em encontro da 34.ª jornada.

Os comandados de Carlos Carvalhal, que beneficiaram do empate 3-3 do Famalicão no Funchal, com o Marítimo, venceram no Bessa com um 'bis' do iraniano Taremi (17 e 84 minutos), que igualou na liderança dos marcadores os benfiquistas Pizzi e Vinícius.

A formação de Vila do Conde, que já tinha disputado a Liga Europa em 2014/15, 2016/17 e 2018/19, terminou com 55 pontos, contra 54 do Famalicão, que acabou em sexto e falhou inédita presença europeia. O Boavista foi 12.º, com 39.