Rio Ave vence nos Açores e isola-se no oitavo lugar

A equipa de Vila do Conde triunfou, esta sexta-feira, no terreno do Santa Clara, por 2-0, na abertura da 25.ª jornada do campeonato e isolou-se, de forma provisória, no oitavo lugar do campeonato, enquanto os açorianos continuam afundados no último posto da classificação.

O Rio Ave ainda falhou uma grande penalidade no final da primeira parte, com o guarda-redes do Santa Clara, Gabriel Batista, a travar o remate de André Pereira, bem como a recarga de Fábio Ronaldo.

No entanto, os vila-condenses festejariam mesmo aos 51 minutos, quando um cruzamento falhado de André Pereira foi desviado, para a própria baliza, por Ítalo.

A precisar de pontos na luta pela permanência, o Santa Clara sofreu o segundo golo aos 73 minutos, numa grande execução de Leonardo Ruiz, que tinha sido lançado em campo por Luís Freire apenas um minuto antes.

O Rio Ave passa a somar 33 pontos, mais três do que Famalicão e Boavista, enquanto a formação açoriana tem apenas 15, os mesmos do Paços de Ferreira, e continua a sete pontos do primeiro posto acima da linha de água.

