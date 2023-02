Rio Maior desclassificado do Campeonato de Portugal

Clube da A. F. Santarém foi afastado da competição depois de não ter comparecido a dois jogos consecutivos.

O problema do Rio Maior era conhecido: salários em atraso, falta de pagamentos e desentendimentos entre a SAD e o clube. No entanto, ficou-se a saber também o desfecho deste cenário. Ainda que de forma esperada, o militante da Série C foi castigado com a desclassificação.

Não esquecer que o regulamento da FPF prevê o seguinte: "O clube que não compareça injustificadamente em 2 jogos oficiais consecutivos ou 3 interpolados é sancionado com impedimento de participação em competição entre 1 e 3 épocas...", sendo que o Rio Maior se insere no primeiro caso, já que faltou aos jogos contra o Pêro Pinheiro, há duas semanas, e Loures, na semana passada.

A série C, onde o emblema se enquadrava, vai prosseguir agora com 13 clubes em prova, sendo que um vai folgar todas as semanas.