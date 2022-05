Rio Mau-Boelhe acaba com agressões entre jogadores e dirigentes

O jogo entre Rio Mau e Boelhe, a contar para a 2.ª Divisão Distrital (Série 3) da AF Porto, acabou com agressões entre jogadores e dirigentes das duas equipas, resultando em sete expulsões. Desportivamente a partida terminou empatada (3-3).

Ao que o JN apurou, tudo terá começado quando um jogador do Rio Mau se dirigiu à bancada de forma provocatória e um adversário o agrediu, gerando-se uma enorme confusão entre atletas das duas equipas, ambas do concelho de Penafiel.

Segundo o vice-presidente do Rio Mau, Adão Moreira, esta é uma "situação de lamentar", embora atribua as culpas aos jogadores adversários. "O jogo decorreu normalmente e esta era uma situação que ninguém estava à espera, mas felizmente ninguém se magoou gravemente. Durante a época não tivemos nenhum episódio parecido, ainda por cima foram os jogadores adversários a provocar, creio que a GNR presente confirma isso", explica o dirigente riomauense.

Já Álvaro Rocha, líder do Boelhe, revela que foi "agredido no túnel de acesso aos balneários" e salienta a tristeza por ver este episódio acontecer. "Não é para isto que trabalhamos durante toda a temporada, mas nós é que fomos agredidos primeiro", salienta o presidente da equipa forasteira.

Pelo Rio Mau foram expulsos Rui Vieira, Tiago Sousa e Paulo Araújo, enquanto que pelo Boelhe foram excluídos Paulo Sousa, Tiago Oliveira, Babo e Rui Pereira.

Desportivamente o Boelhe terminou no segundo lugar da Série 3, com 65 pontos, enquanto o Rio Mau ficou em 14.º, com 12.