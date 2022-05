Ristic já em Lisboa deve assinar esta quinta-feira

Luís Antunes Hoje às 07:12 Facebook

Mihailo Ristic, lateral esquerdo sérvio de 26 anos, deve assinar, esta quinta-feira, contrato com o Benfica por três temporadas. A ligação inclui ainda outro ano de opção. Jogador está desde quarta-feira em Lisboa.

Mihailo Ristic, lateral que terminou contrato com o Montepellier, vai tornar-se no segundo reforço da temporada dos encarnados. que já haviam garantido Petar Musa, ao Boavista.

O atleta, que chegou na quarta-feira a Lisboa, prepara-se para formalizar o vínculo até 2025 e ficar ainda com mais outra temporada de opção.

Ristic vai integrar o leque de soluções para o flanco esquerdo da defesa que ainda conta com Grimaldo, atleta espanhol que as águias desejam negociar e que está à beira do último ano de contrato.