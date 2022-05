Ristic já está em Lisboa e Barcelona interessado em Bernardo Silva

O Benfica está prestes a anunciar um reforço e o Santa Clara explicou a saída de Nené. No futebol internacional, Harry Kane está disposto a renovar pelo Tottenham e o Barcelona está atento na contratação de Bernardo Silva.

Benfica: Mihailo Ristic, lateral esquerdo sérvio de 26 anos, deve assinar, esta quinta-feira, contrato com o Benfica por três temporadas, apurou o JN. A ligação inclui ainda outro ano de opção. Jogador está desde quarta-feira em Lisboa. Mihailo Ristic, lateral que terminou contrato com o Montepellier, vai tornar-se no segundo reforço da temporada dos encarnados. que já haviam garantido Petar Musa, ao Boavista.

Braga: O clube minhoto anunciou a renovação de contrato de Nuno Cunha, médio de 21 anos que é capitão da equipa sub-23. O jogador representa o emblema bracarense há mais de uma década. "Acredito que a renovação vem pelo trabalho que tenho feito durante estes três anos. Esta época está a correr bem a nível individual e coletivo. E é nesta base que quero continuar, trabalhar para estar sempre pronto para ajudar o Braga", afirmou o jogador.

Santa Clara: Nené, que esteve nas últimas três épocas ao serviço do clube dos Açores, assinou pelos polacos do Jagiellonia Białystok. Em comunicado, o Santa Clara lamentou a saída do médio de 26 anos. "Pese embora o interesse demonstrado pela nossa sociedade desportiva em renovar o vínculo contratual do atleta, que expira a 30 de junho próximo, o qual foi prontamente comunicado e discutido com o mesmo, Nené escolheu prosseguir a carreira fora do país. Desejamos a Nené as maiores felicidades pessoais e profissionais, e enfatizamos o desejo de que carregue a mística insular e o caráter açoriano além-fronteira", pode ler-se.

Barcelona: O clube catalão pretendia renovar com Dembélé mas o acordo está cada vez mais complicado. Segundo o "AS", as reuniões entre Moussa Sissoko, representante do jogador, e Mateu Alemany, diretor do Barcelona, não correram da melhor forma e não houve qualquer consenso. Dembélé, que chegou ao clube catalão há cinco épocas, foi a segunda transferência mais cara da história do Barcelona.

PUB

Ainda nos catalães, o "Mundo Deportivo" avança, esta quinta-feira, que o Manchester City está interessado na contratação de Frenkie de Jong e, como Xavi aprecia as qualidades de Bernardo Silva, o jogador português pode entrar nas negociações.

Tottenham: De acordo com o "The Evening Standard", Harry Kane está disposto a renovar com os "spurs". O avançado, que já vai na décima época ao serviço do Tottenham, acredita que pode ganhar títulos ao serviço do clube inglês.

Chelsea: Mason Mount foi eleito, pela segunda época consecutiva, como o melhor jogador do Chelsea e o clube decidiu recompensar o atleta. Segundo o "The Athletic", os "blues" vão dobrar o salário de Mount, que passará de auferir 96 mil euros por semana para 192 mil euros. Mason Mount está há três épocas no Chelsea e, esta época, disputou 53 jogos e marcou 16 golos.

AS Roma: José Mourinho vai perder um jogador. Segundo o "Corriere dello Sport", Henrikh Mkhitaryan não vai renovar e já chegou a acordo com o Inter para assinar um contrato válido por duas épocas.

Bayer Leverkusen: O avançado checo Patrik Schick, segundo melhor marcador na Liga alemã, renovou contrato com o clube alemão até 2027. Schick, de 26 anos, marcou 24 golos em 27 jogos disputados com o Leverkusen na Bundesliga de 2021/22, terminando o campeonato como segundo melhor marcador, apenas atrás do internacional polaco Robert Lewandowski, com 35 golos. "Prolonguei o meu contrato até 2027, então estou muito feliz por poder continuar no Bayer", adiantou o atleta.