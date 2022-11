Ritmo de Niakaté dá para ficar na "pedreira"

Central recupera fôlego no Sporting de Braga e pode obrigar a pagar 1,8 milhões de euros, no final da temporada.

Por ter atuado nos últimos três jogos, Sikou Niakaté subiu para 57,1% a percentagem de utilização na equipa arsenalista, acima dos 50% que obrigarão a SAD, no final da época, a acionar a opção de compra do futebolista.

O central francês, de 23 anos, encontra-se no Braga cedido pelo Guingamp e caso participe em metade dos jogos a cláusula de compra (1,8 milhões de euros) é acionada e o jogador assina por cinco épocas.

Com a utilização sucessiva frente a Casa Pia, Moreirense e Portimonense, Niakaté alinhou em 12 dos 21 jogos dos guerreiros.

Entretanto, após seis dias de folga, o Braga volta, nesta segunda-feira, aos treinos.