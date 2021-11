Rivais decidem Taça e Champions em dezembro

Rui Farinha Hoje às 21:42 Facebook

Twitter

Partilhar

Sorteio dita escaldante F. C. Porto-Benfica, a poucos dias dos dois clubes se defrontarem na Liga. Mês começa com a luta pela sobrevivência europeia.

O sorteio, realizado esta quinta-feira na Cidade do Futebol, em Oeiras, ditou um jogo grande nos oitavos-de-final. O F. C. Porto recebe o Benfica, no Estádio do Dragão, numa eliminatória prevista para os dias 21, 22 e 23 de dezembro, sendo que, uma semana depois, as equipas voltam a encontrar-se, no mesmo palco, mas para o campeonato.

O próximo mês promete, portanto, ser escaldante para dragões e águias nas provas nacionais e também na Liga dos Campeões, já que na última jornada será decidido o futuro de ambos na prova. O Benfica recebe o Dinamo de Kiev, mas está dependente de terceiros para atingir os oitavos, já o F. C. Porto apenas depende dele próprio e se vencer o Atlético de Madrid segue em frente.