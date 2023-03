Rivais tiveram de superar perigos no regresso da Liga

Rui Almeida Santos Hoje às 22:28 Facebook

Twitter

Partilhar

Sporting e Benfica viram F. C. Gaia e Póvoa AC criarem-lhes problemas. F. C. Porto foi muito superior em AC Viseu.

O regresso do campeonato nacional, após os compromissos das seleções, não trouxe surpresas de maior, mas houve quem sofresse um pouco mais para somar os três pontos.

Que o diga o Sporting, que passou em Vila Nova de Gaia pese embora um mau arranque e uma parte final desinspirada, permitindo à equipa gaiense encurtar para apenas um golo (31-30) uma desvantagem que chegou a ser de sete (27-20). No último lance, Gassama marcou pelos leões e fechou o resultado em 32-30.

PUB

Com Per Jonsson (9 golos) e Declerck Sibo (8) de pontaria afinada, o Póvoa AC deu bem que fazer ao Benfica, em Lisboa, mas as águias aguentaram bem, muito à custa da entrada forte na segunda parte, construindo aí uma vantagem que geriram até final (31-28).

Bem mais tranquila foi a missão do F. C. Porto em Viseu, onde venceu por 39-25, num jogo com pouca história. Na corrida pelos restantes lugares europeus, ocupados por ABC e Águas Santas, que derrotaram Santo Tirso (37-26) e ADA Maia (26-19) e somam os mesmos 39 pontos, continuam o Belenenses, que ganhou em Avanca pela margem mínima (25-24), e o Marítimo, que derrotou o Vitória de Setúbal por 33-30.