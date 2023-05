Rivalidade minhota à prova no Estádio Nacional

Braga procura a segunda Taça de Portugal e Famalicão quer vingar final perdida de 2021/22 com o Sporting.

Um dérbi minhoto no Estádio do Nacional, em Oeiras, é a ementa para hoje, a partir das 16.30 horas, naquela que será uma final inédita da Taça de Portugal entre o Braga e o Famalicão. As guerreiras já venceram a prova em 2019/20, ao baterem o Benfica, por 3-1, enquanto as adversárias desta tarde procuram a desforra depois de ter perdido, na época passada, a hipótese de levantarem pela primeira vez o troféu, ao serem batidas pelo Sporting, por 2-1.

"Nervosismo não há. É um privilégio estar num palco destes. Trabalhámos arduamente para estarmos envolvidos nas decisões das provas nacionais. Sinto-me um privilegiado. Vamos desfrutar deste palco único e merecido para o que este grupo tem feito", salientou Gonçalo Nunes, treinador do Braga, acrescentando que espera um resultado diferente do da Taça da Liga. Em 1 de abril, as arsenalistas saíram derrotadas frente ao Benfica. "Aguardamos que esta final corra melhor".

Terceiro classificado no campeonato, o Braga respeita o valor do adversário. "Os treinadores conhecem-se muito bem e as jogadoras também. Num palco como o Jamor, em que tem de haver um vencedor, os detalhes farão toda a diferença", salientou.

Do lado do Famalicão, que concluiu o campeonato no quarto posto, o treinador Marco Ramos falou em ambição. "Queremos viver esta festa como deve ser vivida. A época não foi fácil para estas jogadoras, queremos levar a Taça para nossa região. Estou feliz por ser o líder desta equipa". Nas meias-finais, o conjunto minhoto eliminou o Benfica. "Foi importante ganhar para chegar à final, mas isso não nos dá nenhuma vantagem", realçou.

Já em 2014/15, Ramos venceu a competição ao serviço do Atlético Ouriense. "Sinto-me feliz de voltar à final da Taça de Portugal. Representar o Famalicão no Jamor é muito bom. Queremos ser felizes, vamos viver e desfrutar este dia", acrescentou. O duelo será arbitrado por Sandra Bastos (Aveiro).