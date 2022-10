River Plate "deu" o título ao eterno rival Boca Juniors

JN/Agências Hoje às 09:49 Facebook

O Boca Juniors sagrou-se, no domingo, campeão argentino de futebol, ao beneficiar da derrota por 2-1 do Racing ante o maior rival do Boca, o River Plate, conquistando o 35.º título da sua história.

No último jogo de Marcelo Gallardo à frente do River, terceiro com 47 pontos, a vitória ante o Racing permitiu ao rival ser campeão, com 52, mais dois do que o segundo classificado, num jogo em que a equipa de Avellaneda desperdiçou um penálti ao 90 minutos e sofreu o 2-1 aos 90+5.

Após a partida, o treinador do River Plate vincou a "dignidade pelo futebol" da sua equipa. "Num país onde tudo é suspeito, onde tudo parece vazio de valores, pode ter-se respeito e dignidade pela profissão, pelo futebol, pela paixão que este desporto proporciona a todos. Estou muito orgulhoso por sentir isso, mesmo tendo beneficiado o nosso eterno rival. É um orgulho ter esta paz interna", disse Gallardo.

O conjunto comandado por Hugo Ibarra, que assumiu a equipa em julho por troca com Sebástian Battaglia, empatou a duas bolas com o Independiente, à mesma hora, contando com a ajuda do eterno rival na última jornada do campeonato.

É o 35.º título nacional dos "xeneize", que são capitaneados pelo ex-Sporting Marcos Rojo, e junta-se ao da Taça da Liga, ganho em maio.