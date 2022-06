River Plate perde e Enzo pode antecipar chegada ao Benfica

O River Plate, com Enzo Fernández a titular, perdeu, na madrugada desta quinta-feira, no terreno do Vélez Sarsfield (0-1), na primeira mão dos oitavos de final da Taça dos Libertadores. O craque argentino, que tem acordo para se mudar para o Benfica assim que a atual equipa seja eliminada daquela prova, poderá assim chegar mais cedo à Luz.

Enzo Fernández cumpriu os 90 minutos e aos sete minutos do encontro até podia ter marcado, mas o remate de meia distância não levou a melhor direção.

O Vélez, porém, foi mais eficaz e chegou ao golo à passagem do quarto de hora, numa grande penalidade apontada por Lucas Janson, após falta de Hector Martinez.

O jogo da segunda mão disputa-se no próximo dia 7 de julho, em Buenos Aires.

O médio só deverá rumar a Lisboa quando terminar a participação do River Plate na Taça Libertadores. Se o River atingir, pelo menos, as meias-finais da competição, Enzo Fernández apenas poderá jogar pelo Benfica em janeiro, uma vez que a primeira mão das "meias" está marcada para 31 de agosto e a segunda mão para 7 de setembro, ou seja numa altura em que o período de inscrições em Portugal já estará encerrado.

A final da Libertadores está marcada para 29 de outubro.