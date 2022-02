Rizespor oficializa chegada de Gedson Fernandes

JN Hoje às 18:16 Facebook

Gedson Fernandes foi, esta quarta-feira, oficializado como reforço do Rizespor, da liga turca.

O Besiktas confirmou as negociações com o Benfica pela contratação do médio - e Fabrizio Romano, especialista em mercado de transferências, até garantiu que o jogador assinou pelo sexto classificado da liga turca - mas o negócio acabou por sofrer uma reviravolta.

Sem vagas no plantel, uma vez que o Besiktas não pode inscrever mais jogadores estrangeiros, Gedson acabou por ser cedido, até ao final da época, ao Rizespor, atual 18º classificado do campeonato. O médio vai, assim, continuar na liga turca, depois de já ter representado o Galatasaray na época passada.