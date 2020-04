Robert Moreno ajuda hospital da Catalunha

JN/Agências Hoje às 18:40 Facebook

O ex-selecionador de Espanha e atual treinador do Mónaco, Robert Moreno, vai ajudar a combater a pandemia da Covid-19 com um donativo para o hospital da terra natal, L'Hospitalet de Llobregat, na Catalunha.

"Cada cidadão tem um papel a desempenhar nesta grave dificuldade. Em momentos complicados como este, todos devemos dar o melhor de nós e contribuir como for possível para vencer as dificuldades individuais e coletivas que esta pandemia está a provocar à sociedade", disse o técnico de 42 anos.

A Espanha é o segundo país do mundo com maior número de mortes, registando mais de 12 mil mortes, entre mais de 130 mil casos de infeção confirmados.

O donativo de Moreno será transformado em material e equipamento sanitário para o hospital universitário de Bellvitge, bem como para pagar parte da transformação de uma ala do edifício numa nova unidade de internamento com 53 camas para pacientes que passaram pela fase aguda do vírus e que agora estão quase a receber alta.

Robert Moreno aguarda na casa de Baix Llobregat que o futebol retome a atividade, sendo que, segundo as autoridades da Catalunha, na terra natal o número de casos positivos supera os 3500.