Roberto Mancini: "Ronaldo? Acabará por pedir desculpa"

O selecionador italiano também abordou a polémica em torno da substituição do internacional português no último jogo da Juventus.

A decisão de Maurizio Sarri em substituir Cristiano Ronaldo aos 55 minutos no último jogo da Juventus (vitória sobre o AC Milan, por 1-0), continua a dar que falar em Itália.

Também Roberto Mancini, selecionador italiano, criticou a atitude de CR7 em ir direto para o balneário, mas acredita que o futebolista português vai pedir desculpa.

"Acho que os jogadores devem sempre respeitar o treinador e seus companheiros de equipa. Acontece, às vezes, no calor do jogo, reagir-se mal a uma decisão do treinador, mas quem o faz sabe que cometeu um erro e por isso acabará por pedir desculpa", disse Mancini, em conferência de imprensa.

Entretanto, Cristiano Ronaldo tem passado, aparentemente, ao lado da polémica - que já envolveu comentários do antigo selecionador italiano, Fábio Capello, e do antigo avançado inglês Gary Lineker -, e através do Instagram apenas escreveu: "Partida difícil, vitória importante".