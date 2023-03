Roberto Martínez: "Creio que na primeira parte frustrámo-nos um pouco"

No rescaldo do jogo que marcou a estreia de Roberto Martínez no comando técnico da seleção nacional, o treinador destacou a boa exibição lusa e o ambiente nas bancadas de Alvalade.

"O resultado é muito importante. Foi uma oportunidade para mim, para conhecer os jogadores, a maneira como podemos tirar o melhor proveito das qualidades deles. Fico-me com a atitude e com a vontade de trabalhar. Muito orgulhoso do resultado", começou por dizer Roberto Martínez, antevendo já o jogo com o Luxemburgo, agendado para domingo.

"Foi uma continuidade, temos de desfrutar de ocasiões assim, creio que o público foi fantástico. Apercebi-me que quando jogas pela seleção de Portugal é especial e os jogadores seguiram a linha. Foi mais um passo para preparar o próximo jogo. Creio que, na primeira parte, frustrámo-nos um pouco. É importante limitar o adversário, que crie pouco perigo. Não houve perigo contrário e isso é o mais importante. Temos de saber como romper estes jogos e, da maneira como começámos a primeira e a segunda parte, deu-nos uma grande vantagem. Luxemburgo? Claro que cada adversário é diferente, jogar fora é sempre difícil e temos de recuperar bem para ter boa energia no jogo", concluiu.

A seleção nacional venceu (4-0), esta quinta-feira, em Alvalade o Liechtenstein em jogo de qualificação para o Euro 2024. Cristiano Ronaldo tornou-se o jogador mais internacional e bisou no encontro. Bernardo Silva e João Cancelo também fizeram o gosto ao pé. Portugal precisa de ficar nos dois primeiros lugares do Grupo J, que inclui ainda Bósnia-Herzegovina, Islândia, Eslováquia e Luxemburgo, para conseguir o apuramento para a fase final do Campeonato da Europa de 2024.