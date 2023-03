Roberto Martínez diz que o tempo de Rafa com a seleção "está fechado"

Roberto Martínez já elegeu a primeira convocatória por Portugal, para os jogos contra o Liechtenstein e Luxemburgo, de qualificação para o Euro 2024.

Situação de Rafa Silva: "O Rafa é fantástico, tentei falar com ele, mas o Rafa crê que o seu tempo com a Seleção está fechado. Nós temos que respeitar esta opinião de um jogador com muita experiência".

Experiência de Cristiano Ronaldo: "Conheci os 26 jogadores da lista do Catar, é importante falar com eles, saber o compromisso. O Cristiano é um jogador muito comprometido. Esta é a minha posição, um jogador como o Cristiano pode dar experiência, é uma figura muito importante para a equipa. Não olho para idades e outros aspetos. Penso e acho que o Cristiano tem uma oportunidade para ajudar a equipa e passar experiência que acumulou na carreira. Este estágio é muito importante para os que estão na convocatória. É uma forma de demonstrarem a capacidade de fazer uma equipa ganhadora e competitiva. O Cristiano está na mesma situação de outros jogadores".

Ronaldo foi uma decisão difícil? "Não... É importante, na minha posição, tomar decisões para a equipa. O futebol é uma questão de ganhar, de trabalhar uma forma para melhorar. Na minha carreira, nunca tomei decisões fáceis. A minha posição é tomar decisões importantes, com uma visão de futuro, mas a minha posição é tomar as decisões importantes para a equipa".

Questão dos três centrais: "É importante em cada estágio dar oportunidade de jogar com 2 ou 3 centrais. Precisamos de ser muito flexíveis taticamente. O Inácio joga com muita personalidade, é um jogador de perfil canhoto. O Diogo Leite é uma surpresa, joga numa liga competitiva, com um papel importante. Acho que é um dos jogadores que podem trazer algo de muito diferente".

Ideias novas: "É um curto espaço, mas o futebol internacional é muito curto. Pela minha experiência, os jogos são muito importantes, porque é um resultado para a qualificação do Europeu. Mas é tempo suficiente para conhecer jogadores, as pessoas que são... E tentar criar uma equipa conjunta e ideia clara de como jogar".

Pedro Gonçalves e Florentino ponderados: "Nós temos muitos jogadores com qualidade para estarem na seleção. O Pote está num nível de seleção, mas temos muitos jogadores que jogam no mesmo setor. É uma situação em que este estágio será ponto de partida. É preciso criar ambiente competitivo. A competição é importante, mas o Florentino, jogadores como o Pote... São jogadores muito importantes que têm lugar na seleção".

Primeira convocatória por Portugal: "É uma lista muito, muito importante porque é o ponto de partida. Eu acho que há uns 35 jogadores que podiam estar aqui, mas o importante é quando chegas à Seleção como jogador: há que estar preparado. É uma lista com muita informação e trabalho, mas uma lista muito difícil. Na última lista foram 26 jogadores, mas há jogadores importantes que precisam de trabalhar no campo. E o trabalho no campo é o início de boas indicações para criar uma equipa vencedora".

Mudanças a Fernando Santos: "O jogador português é muito completo, competitivo. É um jogador com grande criatividade, preciso de criar uma equipa que demonstre a qualidade dos jogadores. Não é momento de olhar para trás, mas sim para a frente, e sermos muito claros com a nossa forma de jogar".

Ganhar 2-0 ou 5-3: "Preciso de ganhar, com alegria. A nossa equipa deve tentar ganhar, não importa o resultado".

Análise à convocatória: "Há muitos jogadores que merecem estar nesta lista. Há jogadores que nada fizeram de mal para não estar aqui. É logo um pouco difícil, mas é só um ponto de partida. Vamos preparar dois jogos importantíssimos, de qualificação e sem margem de erro. E com muita ilusão. Vejo uma mescla de qualidade, experiência, jogadores que jogam em Portugal e no estrangeiro. Para eles, é um enorme orgulho defender as cores da Seleção. Poderem melhorar a equipa é essencial".