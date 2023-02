Roberto Martínez elogia Bernardo Silva a lateral

O selecionador de Portugal, Roberto Martínez, elogiou a exibição de Bernardo Silva no triunfo do Manchester City na casa do Arsenal.

O treinador espanhol foi convidado para comentar no painel da BT Sport e, ao intervalo, Martínez já tinha deixado rasgados elogios a Bernardo Silva, que apareceu a jogar na posição de defesa esquerdo.

A atacar o português ocupou os espaços habituais no meio-campo, mas quando os citizens não tinham bola baixava para completar a linha defensiva. Esta não é a primeira vez que Guardiola experimenta Bernardo naquela posição, mas o selecionador de Portugal ficou agradado com o que viu.

"Tem sido fascinante ver como o Manchester City concilia Gundogan, Kevin De Bruyne, Rodri e o Bernardo. Vejam o quão inteligente ele [Bernardo] é a saltar na pressão. É um jogador muito intenso, recupera a bola e salta logo para o processo ofensivo", analisou.

Roberto Martínez elogiou ainda o trabalho defensivo do jogador, de 28 anos. "No próximo momento [em que pressiona Saka], ele usa a inteligência para ler o jogo. Quando o City quer pressionar alto, ele está numa posição central. Até agora, é um jogador que tem dado um extra ao ataque do City e que está a fazer um trabalho defensivo muito bom", completou.