Roberto Martínez elogia Pepe e destaca importância da experiência

Em entrevista à Antena 1, o selecionador de Portugal elogiou Pepe, destacou a influência de Cristiano Ronaldo e enalteceu a competitividade do campeonato português.

Os 40 anos de Pepe e os 38 de Cristiano Ronaldo não preocupam Roberto Martínez, que continua convencido de que os dois internacionais portugueses mais experientes não só continuam a mostrar "bom nível" como também acrescentam outras qualidades à seleção portuguesa fora do campo.

"A renovação de Pepe é muito boa, é algo importante porque precisamos de experiência. A idade é um número e esse número não é um fator decisivo. O importante é o jogador estar a bom nível, que jogue com boa intensidade, e o Pepe está a fazer uma época fantástica. É importante a Seleção poder chamar os jogadores que estão ao melhor nível, e um jogador como o Pepe tem uma grande influência para os jovens jogadores na seleção", disse o sucessor de Fernando Santos em entrevista à Antena 1.

O mesmo se aplica a Cristiano Ronaldo, dono de "uma experiência muito valiosa para os nossos jovens".

"É um jogador e uma pessoa muito importante no balneário, com uma experiência única. Jogadores como ele não precisam de uma decisão técnica, de um treinador ou de uma pessoa, são decisões do futebol e é o rendimento no relvado que determina a decisão. Cristiano teve um papel muito positivo nos nossos jogos em março e é importante continuar todos os dias com essa atitude", acrescentou.

Há cerca de quatro meses em Portugal, Roberto Martínez tem visto muitos jogos do campeonato e sido presença assídua em vários estádios, tendo já uma impressão bem formada do futebol português.

"A Liga portuguesa é a sexta melhor da Europa, é muito interessante, muito competitiva. Provavelmente, é a liga mais difícil para os árbitros porque têm que tomar decisões constantemente, já os jogadores são muito competitivos. É por isso que acho que quando os jogadores saem de Portugal, estão totalmente preparados para estar em outros balneários e jogar noutras ligas", explicou.

Martínez destacou os quatro principais clubes, mas também se mostrou surpreendido pela positiva com os restantes. "Há quatro equipas que trabalham de forma excelente, Sporting, Braga, Benfica e F. C. Porto, equipas vencedoras, que têm muitos anos de êxitos. Mas todas as outras são competitivas, sabem ganhar", defende.