Roberto Martínez explica ausências de João Neves e Pote

Selecionador nacional quer garantir que João Neves passa pelas etapas necessárias ao desenvolvimento como jogador.

Roberto Martínez admitiu, na conferência de imprensa de divulgação dos convocados da seleção nacional para os encontros de apuramento para o Europeu de 2024, frente a Bósnia-Herzegovina e Islândia, que é admirador do talento de João Neves.

O selecionador teceu rasgados elogios ao jovem médio do Benfica, mas afirmou que não quer precipitar-se na chamada do jogador à seleção principal:

"O João Neves é para o presente, é um regalo para a vista, mas temos uma responsabilidade de não queimar etapas de formação. Foi um jogador muito importante para a equipa campeã. Temos de ter paciência com a formação do João, é muito fácil chamar um jogador como o João, mas precisamos de dar ao João aquilo de que ele precisa", explicou o técnico espanhol.

Roberto Martínez justificou, também, a ausência de Pedro Gonçalves, "Pote", do Sporting, com a necessidade de dispor de jogadores "com características diferentes" das do médio dos leões, para a dupla jornada frente à Bósnia-Herzegovina e a Islândia, e revelou que conta com João Cancelo para lateral esquerdo:

"Vamos utilizar o Raphael Guerreiro e o João Cancelo na esquerda, jogou nessa posição nas últimas partidas pelo Bayern, e é bom para procurar combinações com os jogadores no ataque. Nesta convocatória, vi o Nélson Semedo como um jogador que jogou muito bem, consistentemente, no Wolverhampton", revelou o treinador.

Toti Gomes, estreante em convocatórias para a seleção A portuguesa, também foi escolhido com a diversidade de opções em mente:

"O Toti é um jogador muito interessante para nós, porque tem diferentes valências de outros centrais da seleção. É um central muito forte nos duelos, é canhoto, e tem tido performances muito boas no Wolverhampton. Precisamos de jogadores com capacidades distintas, o Toti Gomes pode oferecer isso", rematou Roberto Martínez.