Roberto Martínez ganha força para treinar a seleção portuguesa

Treinador espanhol já terá um acordo verbal com a Federação Portuguesa de Futebol para suceder a Fernando Santos no cargo de selecionador. Levou a Bélgica às meias-finais do Mundial 2018.

O jornal The Athletic avança que Roberto Martínez tem um acordo verbal para assumir o comando técnico da seleção portuguesa e ocupar a vaga deixada por Fernando Santos. O treinador espanhol, de 49 anos, tem no currículo uma passagem de sete anos ao serviço da seleção belga, interrompida recentemente após a eliminação na fase de grupos do Mundial.

A publicação inglesa afiança que as negociações entre as duas partes podem ficar concluídas na próxima semana. Já na sexta-feira, o jornal The Telegraph adiantava que o técnico espanhol encontrava-se na lista da Federação Portuguesa de Futebol. Recorde-se que um dos primeiros nomes a ser apontado ao cargo foi o de José Mourinho, mas o treinador português encontra-se vinculado com a Roma até 2024.

Roberto Martínez levou a seleção belga às meias-finais do Mundial 2018 e tem passagens no futebol inglês como treinador do Wigan e do Everton.

A Federação Portuguesa de Futebol procura o sucessor de Fernando Santos.