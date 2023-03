Roberto Martínez já tem adjunto português na seleção

JN Hoje às 16:05 Facebook

O antigo guarda-redes Ricardo vai integrar a equipa técnica do selecionador que contará ainda com um outro treinador de guarda-redes.

Ricardo Pereira, antigo internacional português, vai integrar a equipa técnica da seleção portuguesa liderada por Roberto Martínez, depois de se ter notabilizado nos últimos dois anos nos escalões jovens das seleções nacionais.

Como guarda-redes, distinguiu-se no Boavista, onde foi campeão nacional, no Sporting, Bétis e Leicester. Foi internacional português de 2001 a 2008, tendo registado 79 internacionalizações.

A equipa técnica de Roberto Martínez contará ainda com Iñanki Bergara para tratar do treino dos guarda-redes. O espanhol, de 61 anos, defendeu a baliza do Alavés, Murcia, Real Sociedad e Logroñes. São dois nomes que se juntam ao espanhol Jesús Seba, antigo jogador do Chaves e do Belenenses, que será observador, e ao inglês Richard Evans.

Fica a faltar mais um adjunto que, à partida, deve ser um antigo internacional português.

A seleção portuguesa defronta o Liechtenstein, em casa, no dia 23 deste mês, e o Luxemburgo, fora, no dia 26, em jogos de qualificação para o Euro 2024.