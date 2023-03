Roberto Martínez não garante titularidade de Ronaldo

JN Hoje às 17:55 Facebook

Twitter

Partilhar

Novo selecionador de Portugal Roberto Martínez diz que "este é o momento de se estar comprometido" e não de se saber quem é titular.

Na antevisão do jogo desta quinta-feira com o Liechtenstein, que abre a fase de apuramento para o Euro 2024, Roberto Martínez desviou a questão sobre a possível titularidade de Ronaldo.

"Cristiano faz-nos melhores, é o nosso capitão e a experência é importante em qualquer novo ciclo, mas as decisões tomam-se no campo. Todos os jogadores vêm para ajudar. Este não é o momento de ser titular ou não, mas de estar comprometido. O grau de compromisso dos jogadores surpreendeu-me e isso torna o trabalho do selecionador muito mais fácil", afirmou Roberto Martínez.

PUB

Sem fechar qualquer porta, o técnico espanhol deixou ainda em aberto a possibilidade de CR7 alinhar com Gonçalo Ramos de início: "O onze inicial depende dos três treinos que fizemos. Podem jogar os dois. São pontas-de-lança. Depende do adversário, do momento do jogo. Queremos é que a equipa seja flexível".

Sublinhando que a partida com o Liechtenstein "não é amigável", Martínez foi claro na ideia de que quer entrar com uma vitória: "Este é um jogo importantíssimo. Estão em disputa três pontos muito valiosos e é uma oportunidade para sermos a equipa que temos de ser, uma equipa que queira ter a bola e recuperá-la muito rápido. Depois, queremos crescer pouco a pouco. A qualidade individual do jogador português é impressionante".

Sobre a possível mudança para um modelo tático com três defesas, o selecionador também não deixou garantias. "Dependerá de cada adversário. Podemos defender com uma linha de cinco ou de quatro. É importante poder variar a estrutura de jogo para jogo ou durante cada jogo. Cada treino é uma oportunidade. Neste jogo, teremos pela frente um adversário muito motivado por jogar contra nós. Temos de saber encontrar os espaços e evitar os contra-ataques do Liechtenstein, bem, como ter atenção aos lances de bola parada", referiu.

Trio de capitães de equipa

Em relação à escolha do capitão de equipa, Roberto Martínez revelou que usará a braçadeira o jogador com mais jogos. "Cristiano Ronaldo, Rui Patrício e Bernardo Silva são os jogadores com mais internacionalizações e neste momento são os capitães", disse o espanhol, mostrando-se também empenhado em aprender o hino português o mais depressa possível: "Saber o hino é muito importante. Representa o sentimento da seleção, é o grito de guerra da equipa e quero aprendê-lo".